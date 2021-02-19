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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Одесситка продавала украинок в секс-рабство за границу

Полиция Киева разоблачила преступную деятельность женщины, которая вербовала и переправляла за границу девушек для оказания сексуальных услуг. Ее задержали в аэропорту Одессы, когда она пыталась переправить двух украинок.

Одеситка продавала українок у секс-рабство за кордон

28-летняя уроженка Одесской области планировала получить за каждую от $500 до $1 тыс.

По данным следствия, она подыскивала девушек, которые имели финансовые проблемы, и предлагала им работу за границей в сфере предоставления сексуальных услуг.

Помогал ей иностранец — он встречал девушек за рубежом и организовывал встречи с потенциальными клиентами.

Украинкам обещали по $100 за час интима, или $200 — за целую ночь.

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Открыто производство по ч. 2 ст. 149 УКУ — Торговля людьми. Подозреваемой грозит до 12 лет заключения. Дома у фигурантки дела провели обыски и изъяли мобильные телефоны и банковские карточки, которые являются вещественными доказательствами.

Готовится подозрение и материалы в суд для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.

Одеситка продавала українок у секс-рабство за кордон

Фото: Нацполіція

Еще одну одесситку, которая отправляла украинок в секс-рабство за границу, задержали в ноябре 2020 года.

40-летняя женщина, сговорившись с гражданином Турции, подыскивала в Киеве девушек, которые имели материальные проблемы, и переправляла их в Стамбул.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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