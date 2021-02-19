PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Нашли в поле с сильным обморожением: в Житомирской области погиб 17-летний парень

В Житомирской области от сильного обморожения умер 17-летний юноша, который в -20 возвращался домой от друзей через поле.

поле

Парень жил в селе Выдумци в Житомирской области. Он находился под опекой родной тети.

Правоохранители установили, что 18 февраля около 15.00 парень вместе со своим 13-летним другом пошли в соседнее село к друзьям.

Однако вечером, когда ребята возвращались домой через заснеженное поле, старшему стало плохо. А товарищу не хватало сил, чтобы помочь ему. Поэтому он быстро побежал домой и рассказал своим родным об этом. Те, в свою очередь, сообщили приемным родителям, которые сразу же бросились спасать пасынка.

Парня нашли беспомощным и с сильными обморожениями в -20 среди снежных заносов. Его привезли домой и вызвали скорую, однако он умер до приезда врачей.

Читайте
Как уберечься от переохлаждения зимой - советы

Кроме того, госпитализировали товарища умершего со значительным переохлаждением. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Недавно в Киеве возле станции метро Черниговская нашли 23-летнего гражданина Швейцарии замерзшим и босым.

Оказалось, что накануне швейцарца задержала полиция за драку. В 1.00 его отпустили из участка, а утром без обуви и с признаками сильного переохлаждения мужчина оказался возле станции метро.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка