Нашли в поле с сильным обморожением: в Житомирской области погиб 17-летний парень

В Житомирской области от сильного обморожения умер 17-летний юноша, который в -20 возвращался домой от друзей через поле.

Парень жил в селе Выдумци в Житомирской области. Он находился под опекой родной тети.

Правоохранители установили, что 18 февраля около 15.00 парень вместе со своим 13-летним другом пошли в соседнее село к друзьям.

Однако вечером, когда ребята возвращались домой через заснеженное поле, старшему стало плохо. А товарищу не хватало сил, чтобы помочь ему. Поэтому он быстро побежал домой и рассказал своим родным об этом. Те, в свою очередь, сообщили приемным родителям, которые сразу же бросились спасать пасынка.

Парня нашли беспомощным и с сильными обморожениями в -20 среди снежных заносов. Его привезли домой и вызвали скорую, однако он умер до приезда врачей.

Кроме того, госпитализировали товарища умершего со значительным переохлаждением. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

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