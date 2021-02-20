В Одессе в результате пожара в многоэтажном доме погиб несовершеннолетний. 17-летнего парня нашли на лестнице у двери квартиры.

Возгорание произошло в доме его соседки, однако дым быстро распространился по всему дому. Предварительная причина смерти юноши — отравление продуктами горения.

Пожар в квартире 71-летней одесситки возник вследствие возгорания электрообогревателя. Кроме того, в больницу госпитализировали семью, которая также живет рядом.

Полицейские квалифицировали случившееся как несчастный случай. Тело парня отправили на экспертизу, чтобы определить точную причину смерти.

Пожар в роддоме

Ночью 20 февраля в Одессе произошел пожар в роддоме. Из здания больницы эвакуировали 16 младенцев, в результате инцидента никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания, смотрите в материале Фактов ICTV.