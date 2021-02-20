PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Загорелся обогреватель: в Одессе в результате пожара погиб 17-летний юноша

В Одессе в результате пожара в многоэтажном доме погиб несовершеннолетний. 17-летнего парня нашли на лестнице у двери квартиры.

електрообігрівач

Возгорание произошло в доме его соседки, однако дым быстро распространился по всему дому. Предварительная причина смерти юноши — отравление продуктами горения.

Пожар в квартире 71-летней одесситки возник вследствие возгорания электрообогревателя. Кроме того, в больницу госпитализировали семью, которая также живет рядом.

Полицейские квалифицировали случившееся как несчастный случай. Тело парня отправили на экспертизу, чтобы определить точную причину смерти.

Читайте
Родители пошли в магазин: в доме в Белой Церкви сгорел пятилетний ребенок

Пожар в роддоме

Ночью 20 февраля в Одессе произошел пожар в роддоме. Из здания больницы эвакуировали 16 младенцев, в результате инцидента никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания, смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх