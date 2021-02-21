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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

Закопался в снегу от полиции: во Львове задержали воров автозапчастей

Во Львове полицейские задержали двух мужчин, которые, вероятно, причастны к кражам запчастей с автомобилей. Один из правонарушителей закопался в снегу, чтобы скрыться от полиции.

Закопался в снегу от полиции: во Львове задержали воров автозапчастей

Патрульные получили вызов о том, что у автомобиля Mazda 6 присели двое неизвестных мужчин. Когда служебный автомобиль подъехал, вероятные воры начали убегать.

Правоохранители сразу задержали 37-летнего мужчину, а через 10 мин другой 36-летний закопал себя в снег под деревом в парке. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом.

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Мужчины успели снять с автомобиля значок и запчасти, ориентировочная стоимость которой 40-50 тыс. грн. Также, возможно, эти мужчины причастны к нескольким похожим преступлениям.

  • Во Львове вор пытался скрыться от полиции, зарывшись в снегу
  • Во Львове вор пытался скрыться от полиции, зарывшись в снегу
  • Во Львове вор пытался скрыться от полиции, зарывшись в снегу
  • Во Львове вор пытался скрыться от полиции, зарывшись в снегу
  • Во Львове вор пытался скрыться от полиции, зарывшись в снегу
  • Во Львове вор пытался скрыться от полиции, зарывшись в снегу
Закопался в снегу от полиции: во Львове задержали воров автозапчастей / 3 фотографии

К слову, на Тернопольщине задержали преступников, которые ограбили и избили мужчин. Затем они украли автомобиль и скрылись, захватив с собой заложника.

Сейчас мужчинам объявили подозрение по пяти статьям Уголовного кодекса — разбой, кража, грабеж, незаконное завладение транспортным средством и похищение человека.

Фото: Нацполиция

Источник: Нацполиция

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