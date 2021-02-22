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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Пешеход, которого с двух ударов убили в Киеве, был работником таможенной службы

Пешеход, которого 19 февраля с двух ударов убили на пешеходном переходе в центре Киева, был сотрудником Киевской таможни.

убитий на пішохідному переході працівник митниці

Об этом сообщил экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

– Корниенко Владислав Леонидович… Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19 февраля в центре Киева. Надеюсь, убийца будет наказан не только земным судом, – написал Анатолий Макаренко на своей странице в Facebook.

Убийство на пешеходном переходе в Киеве

19 февраля на пешеходном переходе на улице Городецкого в Киеве произошел конфликт между водителем авто Hyundai и пешеходом.

Водитель дважды ударил прохожего, в результате чего мужчина скончался на месте.

Благодаря видеокамерам правоохранители быстро установили и задержали злоумышленника. Водителем оказался иностранец 1994 года рождения, проживающий в городе Киеве.

Подробнее об убийстве на пешеходном переходе в Киеве читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Анатолий Макаренко

Фото: Анатолий Макаренко

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