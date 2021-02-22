Угрожал врачу пистолетом с ножом в кармане: в Виннице задержали злоумышленника

В Виннице в медучреждении правоохранители задержали правонарушителя, который угрожал врачам оружием.

Злоумышленник зашел в один из кабинетов диагностического центра, в котором начал угрожать пистолетом медицинским работникам.

Напуганные врачи вызвали полицию, которые задержали вооруженного мужчину. Выяснилось, что 39-летний винничанин ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления.

У местного жителя правоохранители изъяли предмет, который по внешнему виду напоминает пистолет, и нож. Мужчину подозревают по статье 296 (Хулиганство) УК Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Виннице угрожали взорвать магазин

В Виннице 31-летний мужчина угрожал взорвать магазин сладостей. У винничанина была сумка, в которой якобы лежала взрывчатка.

Правоохранители эвакуировали всех покупателей магазина. Правонарушителя задержали, в его сумке и помещении магазина не нашли опасных предметов взрывотехники.