Пока мать спала в соседней комнате: в Запорожье подросток застрелил своего друга

В Запорожье застрелили 19-летнего парня, когда его мать была в соседней комнате.

Два друга сидели в квартире и, вроде бы, играли в компьютерные игры. А уже в полночь соседи услышали странный шум.

Той же ночью на линию 102 поступает анонимный звонок — о том, что в этом доме ранили парня.

Когда полицейские приехали, в одной из комнат лежал раненый в грудь парень.

Медикам оставалось только констатировать смерть. Возле дома патрульные нашли ружье и другое оружие.

— Предварительно установлено, что выстрел был произведен из ружья, которое полицейские нашли при обследовании прилегающей к дому территории, под балконом на первом этаже. На этом же месте обнаружены два пистолета марки ПМ, пистолет марки ТТ, и нарезной карабин, — рассказали в полиция.

В квартире, в которой застрелили парня, в соседней комнате тогда спала его мать.

— К совершению преступления причастен 18-летний житель Запорожья. За несколько часов оперативники установили, что он скрывался в квартире своего знакомого. Злоумышленник задержан, — добавили полицейские.

Впоследствии подросток признался, что сам позвонил в полицию и сообщил о роковом выстреле, который совершил случайно.

Сейчас полицейские выясняют, откуда у парня было оружие и кому принадлежит весь тот арсенал. Дело квалифицировали как умышленное убийство. На суд подозреваемый будет ждать в СИЗО, без права выйти под залог.

Убийство в Киеве

В Киеве мужчина убил знакомого из-за ревности. Инцидент произошел во время застолья в квартире гражданской жены убийцы.

Пострадавший начал приставать с непристойными намеками к женщине. Ее муж сразу ответил на ухаживания кулаками. Остальные присутствующие гости решили не вступать в конфликт и вышли на улицу подышать свежим воздухом.