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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Сливал гостайны боевикам: в Киеве разоблачили подполковника налоговой милиции

В Киеве СБУ разоблачила и прекратила деятельность должностного лица государственной налоговой службы, который сотрудничал с террористической организацией “ДНР”.

Сливал гостайны боевикам: в Киеве разоблачили подполковника налоговой милиции

Подполковник налоговой милиции незаконно копировал и передавал так называемым кураторам секретную информацию, в частности о закупках государством вооружения и персональных данных украинских правоохранителей и работников разведывательных органов.

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Преступника задержали по месту его проживания, после передачи кураторам секретного документа. При обыске правоохранители изъяли технические приборы и документы, подтверждающие незаконную деятельность мужчины.

Сейчас ему вручено подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 258-3 о создании террористической группы или террористической организации, по ч. 3 ст. 362 о несанкционированных действиях с информацией и ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 328 о разглашении государственной тайны.

Теперь подозреваемому грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Разоблачение агентов ФСБ

На Луганщине прокуратура задержала жителя Николаева, который пытался передать секретные документы из оборонной сферы в ФСБ РФ.

Злоумышленника задержали во время передачи имитированных документов и вручили подозрение в государственной измене.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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