Патрульная полиция Киева обнародовала видео падения глыбы льда с крыши дома на женщину.

Чрезвычайное происшествие произошло на улице Прорезной. По предварительной информации, женщина пыталась пройти под домом несмотря на то, что территория была ограждена лентой.

Пострадавшую срочно госпитализировали.

Патрульная полиция призывает пешеходов не подходить близко к местам, где идут работы по расчистке крыш от льда и снега. Водителей просят не парковать автомобили рядом с ограждающими лентами.

Глыба льда растрощила девушке ногу

16 февраля во Львове глыба льда растрощила девушке ногу. Потерпевшей, вероятно, придется делать пересадку кожи. Медики констатировали множественные открытые переломы с раздавленными мягкими тканями.

Руководство отеля, с крыши которого и упала глыба, пообещало все расходы на лечение взять на себя.

Парень, который был вместе с девушкой, не пострадал.