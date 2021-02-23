ДТП на Киевщине — есть погибшие и раненые

На 40 км дороги Киев — Чернигов произошло масштабное ДТП с участием пяти транспортных средств. Полиция Киевской области сообщает, что есть раненые и погибшие.

Автопроисшествие произошло недалеко от села Залесье, в направлении Киева. Движение на этом участке временно приостановлено, объезд осуществляется по встречной полосе.

На месте ДТП работают медики, следователи и полиция, количество погибших и пострадавших пока неизвестно.

Патрульная полиция Киевской области просит по возможности воздержаться от проезда по этому участку.

ДТП на трассе Киев — Чернигов

22 февраля около полуночи возле села Шестовица водитель грузовика пробил ограждение и упал в реку Десна.

Очевидец происшествия отметил, что из кабины машины никто не выбрался.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 286 о Нарушение правил дорожного движения УК Украины.

Личность водителя устанавливается.

Фото: Патрульная полиция Киевской области