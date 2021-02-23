Во Львове во время столкновений на улице Городецкой пострадали четверо правоохранителей.

Полицейские пытались прекратить акцию, которую устроили около 60 человек. Участники собрания вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки и пытались поджечь шины. На замечания правоохранителей они не реагировали.

Несмотря на противодействие, правоохранители восстановили порядок на улице.

Шестерых наиболее активных участников события доставили в отдел полиции. Лицам, причастным к травмированию полицейских, грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Закопался в снегу от полиции

В феврале во Львове полицейские задержали двух мужчин, которые сняли с автомобиля Mazda 6 значок и запчасть, ориентировочная стоимость которой составляет 40-50 тыс. грн.

Увидев патрульных, вероятные воры попробовали сбежать. Один из правонарушителей закопался в снегу от полиции.