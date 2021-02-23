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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Во Львове во время столкновений травмировали четверых полицейских

Во Львове во время столкновений на улице Городецкой пострадали четверо правоохранителей.

Во Львове во время столкновений травмировали четверых полицейских

Полицейские пытались прекратить акцию, которую устроили около 60 человек. Участники собрания вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки и пытались поджечь шины. На замечания правоохранителей они не реагировали.

Несмотря на противодействие, правоохранители восстановили порядок на улице.

Шестерых наиболее активных участников события доставили в отдел полиции. Лицам, причастным к травмированию полицейских, грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Закопался в снегу от полиции

В феврале во Львове полицейские задержали двух мужчин, которые сняли с автомобиля Mazda 6 значок и запчасть, ориентировочная стоимость которой составляет 40-50 тыс. грн.

Увидев патрульных, вероятные воры попробовали сбежать. Один из правонарушителей закопался в снегу от полиции.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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