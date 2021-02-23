PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Техасе гремят взрывы из-за столкновения поезда и грузовика — местных эвакуируют

В Техасе слышны взрывы из-за столкновения поезда с грузовиком. 

В Техасе гремят взрывы из-за столкновения поезда и грузовика — местных эвакуируют

В результате столкновения загорелись нефтепродукты, которые и стали причиной взрывов. Состав перевозил топливо и уголь.

Инцидент произошел возле городка Камерон. Из-за возгорания пришлось проводить эвакуацию местных жителей.

Читайте
Взрыв в жилом доме в Австрии разрушил несколько этажей

По предварительным данным, водитель фуры и машинист поезда сумели выжить.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Взрыв во Франции

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх