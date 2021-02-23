В Техасе слышны взрывы из-за столкновения поезда с грузовиком.
В результате столкновения загорелись нефтепродукты, которые и стали причиной взрывов. Состав перевозил топливо и уголь.
Инцидент произошел возле городка Камерон. Из-за возгорания пришлось проводить эвакуацию местных жителей.
По предварительным данным, водитель фуры и машинист поезда сумели выжить.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Взрыв во Франции
6 февраля произошел взрыв в одном из зданий в Бордо во Франции. В результате чрезвычайного происшествия пострадали по меньшей мере три человека, двое пропали без вести.