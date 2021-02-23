В Киеве будут судить уборщика, который украл у работодателя почти 500 тыс. грн

В Киеве будут судить уборщика, который украл почти 500 тыс. грн.

По данным следствия, злоумышленник нашел в квартире потерпевшей крупную сумму денег и украл их. Чтобы ввести женщину в заблуждение, человек написал записку, что средства нужны для того, чтобы спасти человека и он вернет их через несколько лет.

Само событие произошло в конце 2020 года. Тогда в полицию Киева обратилась жительница Голосеевского района с заявлением о том, что ее знакомый похитил из квартиры крупную сумму денег.

— В день совершения преступления 48-летний мужчина во время уборки нашел в ящике $15 тыс. и €3 тыс. Написал владелице квартиры записку, якобы средства нужны для спасения знакомого человека и он берет их в долг на несколько лет. После правонарушитель покинул помещение, — отметили в полиции.

Во время обыска в квартире жителя Запорожской области обнаружили черновые записи, мобильные телефоны, телефонные карты, средства в размере €2,6 тыс. и $8,9 тыс. Остальные похищенные деньги, по словам мужчины, он потратил на собственные нужды.

Экспертиза подтвердила, что записку потерпевшей писал ее рабочий. Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления по ст. 185 (Кража, совершенная в крупных размерах) УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.







Украл почти 500 тыс. грн на “спасение жизни”: в Киеве будут судить уборщика / 2 фотографии

Кражи

Во Львове полицейские задержали двух воров, которые похищали запчасти из автомобилей. Один из правонарушителей закопался в снегу, чтобы скрыться от полиции.

Правоохранители сразу задержали 37-летнего мужчину, а через 10 мин другой 36-летний закопал себя в снег под деревом в парке. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом.