Юрий Дудкин работал на РФ: "эксперта" задержали

СБУ задержала военно-политического «эксперта» Юрия Дудкина, причастного к подрывной деятельности Украины со стороны спецслужб России.

Киевлянин создал сеть онлайн-сервисов, в которую входили группы в социальных сетях и YouTube-каналы. На страницах ресурсов подозреваемый распространял контент от координаторов с запрещенного на территории Украины российского телеканала Первый канал и новостного агентства News Front.

В этой схеме работали и блогеры, которые систематически получали гонорары с РФ.

Дудкин лично выступал спикером в эфирах на нескольких запрещенных российских телеканалах, во время которых разжигал вражду между нациями за гонорары. Таким образом он вредил украинской территориальной целостности.

Также «эксперт» участвовал в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ. Благодаря проведенным экспертным исследованием подтвердили признаки такой деятельности.















Подозрение в госизмене: СБУ задержала «эксперта», который работал на службы РФ / 4 фотографии

Дудкина подозревают по статье 111 (Государственная измена) и статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Харькове задержали агента РФ

В Харькове задержали агента российской разведки. Украинец передавал в РФ данные о разработке и производстве украинского танка. Мужчина пытался привлечь к сотрудничеству представителя организации, осуществлявшей разработку военной техники.

Агента России задержали во время передачи полного комплекта технической документации танка. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Фото: СБУ, Юрий Дудкин