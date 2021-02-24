Убийство в доме Харькова: как горела квартира пятиэтажки и версия следствия

В Харьковской области в пятиэтажном доме на последнем этаже горела квартира, в которой нашли окровавленную женщину. Факты ICTV рассказывают детали происшествия и версию следствия.

Два отделения спасателей и спецмашина с раскладной лестницей. Пожарные пытаются потушить пламя, которое вырывается из квартиры на пятом этаже харьковской «хрущевки». Жители, которые вечером уже спокойно отдыхали, сразу даже не поняли, что именно произошло. Первыми огонь увидели случайные прохожие.

Едкий черный дым пошел по всем этажам. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать всех жильцов дома — 30 человек. Пламя же кипело в однокомнатной квартире.

Чтобы попасть в помещение, спасателям даже не пришлось выбивать двери, потому что они не были закрыты даже на ключ. На диване, в охваченной пламенем комнате, лежала женщина. Она уже была без сознания. Не раздумывая ни минуты, ее переложили на одеяло и понесли в карету скорой помощи. И только на улице заметили, что она вся в крови.

Вскоре директор Центра экстренной медицины в Харьковской области сообщил, что женщина была в состоянии биологической смерти. На ее теле были многочисленные ранения груди, шеи и лица.

Когда уже удалось потушить огонь и спасатели осмотрели помещение, то сразу поняли — квартира загорелась неслучайно.

Они обратили внимание на то, что есть три очага пожара в одной комнате. Кто же он — этот изверг, который так жестоко отправил на тот свет женщину, а затем, пытаясь скрыть преступление, едва не сжег целый дом с людьми? На его поиски бросили почти всех правоохранителей Харькова. И вышли на его след меньше, чем за сутки.

32-летнего жителя Харькова ранее неоднократно судим за хулиганство и кражи. По горячим следам его задержали правоохранители. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и мотивы мужчины.

Всех деталей поисковой операции копы не раскрывают. Из собственных источников известно, что на месте преступления зафиксировали мобильный телефон подозреваемого. А потом вычислили, что он скрывается в квартире брата.

Главного фигуранта зовут Георгий. Он безработный, холост и не имеет постоянного места регистрации. Зато за плечами имеет несколько судимостей. Мужчина так беспощадно терзал свою последнюю жертву, что в процессе даже поранил себе руки. Но несмотря на все доказательства, на суде он вел себя вызывающе и своей вины не признавал.

Сейчас в протоколах допроса он ссылается на статью 63 Конституции Украины, то есть отказывается давать показания против себя.

Что связывало жертву и ее предполагаемого убийцу — пока неизвестно. Вроде бы, раньше они имели интимные отношения и в тот роковой день женщина сама впустила душегуба в квартиру. Погибшую звали Таисия.

В том доме она начала снимать квартиру всего год назад, с соседями предпочитала не общаться. Имела двух взрослых детей: 20-летнего сына и 16-летнюю дочь. Они жили отдельно и приходили в гости. Как и много других людей.

Пока правоохранители будут выяснять мотивы убийства, подозреваемый будт сидеть под стражей: его отправили в СИЗО, без права на залог. А если вину Георгия докажут, то ему светит даже пожизненный срок в тюрьме.

Стрельба в Запорожье

В Запорожье застрелили 19-летнего парня, когда его мать была в соседней комнате. Два друга сидели в квартире и, вроде бы, играли в компьютерные игры.

В полночь соседи услышали странный шум. Когда приехали правоохранители, в одной из комнат лежал раненый в грудь парень. Медикам оставалось только констатировать смерть.