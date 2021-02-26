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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

20 кг каннабиса в топливном баке: житель Херсона перевозил наркотики в РФ

Житель Херсона пытался вывезти в Российскую Федерацию 20-килограммовую партию наркотиков. Стоимость изъятого вещества составляет ориентировочно 5,6 млн грн.

Наркотики_канабіс_вивезення до РФ

Каннабис мужчина спрятал в топливном баке автомобиля. В РФ херсонец хотел попасть через временно оккупированный Крым. Его задержали за контрабанду наркотических средств на контрольном пункте въезда-выезда.

В ближайшее время он получит сообщение о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет.

Прятал кокаин в детских игрушках

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении бывшему правоохранителю, который организовал поставку партии кокаина стоимостью 4 млн грн.

Он посылал наркотическое вещество из Львова в Киев оптовыми партиями с помощью частных служб такси. Экс-правоохранитель прятал кокаин в детских игрушках.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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