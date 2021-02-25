В Офисе генпрокурора сообщили о вручении подозрения оккупационным “главе Совета министров Республики Крым” и “главе Государственного Совета Республики Крым” в нарушении законов и обычаев войны.

По данным следствия, после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, подозреваемые, вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, которые запрещают государству-оккупанту присваивать публичную собственность на оккупированной территории, приняли ряд незаконных решений по национализации государственного имущества.

Так было присвоено имущество, которое находится в государственной собственности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления министерств и ведомств Украины на территории АР Крым и города Севастополя.

Были незаконно переданы в собственность Государственный концерн Массандра, Международный детский центр Артек, Государственное акционерное общество Черноморнефтегаз.

Дело начали по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины, которая предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет.

Земля в Крыму

Почти год назад Российская Федерация приняла закон, по которому украинцы, проживающие на территории Крыма, не имеют права владеть землей.

В Гражданском кодексе РФ указано, если человек не имеет гражданства России и другой страны (апатрид) и владеет землей на приграничных территориях, должен продать ее россиянину. Если этого не сделать добровольно, участок принудительно заберут на продажу по решению соответствующего госоргана.