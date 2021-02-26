На Ивано-Франковщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Вследствие масштабной аварии погибли два человека, еще один — травмирован.

ДТП произошло в селе Угринев на Ивано-Франковщине. Так, автомобиль Opel Combo, который ехал в направлении Львова, пытался резко повернуть налево. Однако позади него ехал автомобиль Renault Kangoo, который по невнимательности столкнулся с Opel.

Затем Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21010, который в левой полосе двигался в Ивано-Франковск.

После этого, еще одна машина, Renault 21, которая ехала позади в направлении Ивано-Франковска, врезалась в автомобиль ВАЗ.

В результате ДТП погибли 29-летний и 27-летний парни. А также получила легкие телесные повреждения 24-летняя девушка.

Правоохранители установили, что и погибшие, и потерпевшая были в автомобиле ВАЗ. Они — жители поселка Езуполь.































На Ивано-Франковщине столкнулись четыре авто: есть погибшие и травмированный / 8 фотографий

25 февраля на Харьковщине столкнулись легковушка и автобус.

В результате дорожно-транспортного происшествия в машине погибли 72-летний мужчина и 71-летняя женщина. Водитель автобуса и 10 пассажиров не пострадали.

На месте происшествия спасатели разрезали кузов автомобиля и достали тела погибших.