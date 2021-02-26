На Ровенщине нетрезвый отец уронил младенца и получил подозрение от копов

В Ровенской области отец впустил 9-месячного младенца. В результате ребенок получил серьезные травмы. Мужчине правоохранители вручили подозрение.

В полицию обратились ровенские медики. Они рассказали, что в больницу родители привезли младенца, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей свода черепа.

— 30-летний житель объяснил, что в тот вечер с женой и дочерью находились в гостях. Отец навеселе вместе с 9-месячным ребенком зашел в ванную. В это время ребенок резко шевельнулся, а он, не удержав его, допустил падение на плитку, — рассказали в полиции.

Такие же показания предоставила правоохранителям и 22-летняя мать.

Следователи Ровенского районного управления полиции сообщили 30-летнему жителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины — наказывается общественными работами на срок от 150 до 240 часов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет.

— Официально подозреваемый не трудоустроен. Кроме того, он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и незаконное обращение с оружием, — добавили в полиции.

Известно, что у супругов также есть старший сын.

Забил младенца до смерти

В январе в поселке Летичевка Черкасской области отец забил 4-месячного сына до смерти.

28-летний мужчина бил головой ребенка о быльце кровати, пока тот не перестал дышать. 21-летняя мать ничего не смогла сделать, потому что муж ударил и ее.

Отец всячески отрицает свою вину, уверяя, что хотел успокоить ребенка.