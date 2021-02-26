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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Колумбии мужчина вырезал ребенка из беременной, чтобы отдать бездетной вдове

В Колумбии мужчина зарезал беременную женщину и вырезал из нее ребенка, чтобы передать бездетной вдове ради пособия.

В Колумбии мужчина вырезал ребенка из беременной, чтобы отдать бездетной вдове

28-летнюю жертву Юлексис Валесиллосм заманили в дом в Валле-дель-Каука. Девушку якобы должна была встретить женщина, которая пообещала пожертвовать одежду для будущего малыша.

Когда девушка приехала на встречу с вдовой, то на нее с ножом напал Луис Аренас.

21-летний мужчина убил будущую маму и извлек ребенка, а помогала ему с 49-летняя вдова.

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Вдова якобы в течение нескольких месяцев притворялась беременной от своего умершего мужа перед его семьей, так как они помогали ей финансово.

Женщина прибыла в больницу в Канделарии с ребенком, сказав, что она родила дома.

Однако у медиков возникли сомнения и они вызвали полицию.

Вдову сначала арестовали, когда вскрылось, что ребенок не ее, но позже женщину отпустили.

Полицейские нашли мужа жертвы, который объявил ее пропавшей без вести. После тест ДНК ребенка передали ему.

В Харькове мужчина зарезал экс-возлюбленную

В Харькове мужчина бросился с ножом на бывшую возлюбленную, а затем поджег квартиру, где находилась еще жива женщина.

16 февраля, когда женщина была дома наедине, злоумышленник пришел к ней и жестоко расправился. После совершения преступления он поджег квартиру.

Источник: The Sun

Фото: Depositphotos

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