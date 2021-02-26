В зоне ООС пострадали 10 военных из-за обстрелов наемников РФ

За последние сутки наемники РФ на Донбассе 10 раз нарушили условия режима прекращения огня. Из-за этого пострадали 10 военнослужащих ВСУ.

Российские наемники обстреляли украинские позиции из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Из-за обстрела семь военных ВСУ получили осколочные ранения, еще двое — боевое травмирование. Один военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Обстрелы совершили в нескольких местностях. В частности, возле поселков Пески, Луганское, Каменка, Невельское и города Марьинка.

Возле поселка Луганское наемники РФ трижды открыли огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Возле поселка Марьинка вели огонь из стрелкового оружия, а в районе Каменки совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Возле Невельского военный из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном устройстве. Он получил осколочные ранения.

Сутки на Донбассе

В зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

За сутки на Донбассе наемники РФ стреляли в нескольких местностях. В частности, неподалеку Лебединского, населенных пунктов Жолобок, Славное и Пески, а также вблизи Павлополя и Луганского.

Огонь открывали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.