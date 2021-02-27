В Днепропетровской области легковушка слетела с дороги и протаранила дом.

— Водитель транспортного средства не справился с управлением, выехал за пределы дороги и совершил столкновение со зданием, — рассказали в ГСЧС.

В авто находились четыре человека (мужчина, женщина и два ребенка).

— Также, в результате происшествия пострадал владелица домовладения, которая именно в это время находилась внутри летней кухни, — отметили в пресс-службе ГСЧС.

В результате ДТП пострадал водитель 1984 года рождения, женщина 1985 года рождения, двое детей (2012 и 2015 года рождения) и владелица дома 1988 года рождения.







В Днепропетровской области авто слетело с дороги и протаранило дом — 5 пострадавших / 2 фотографии

ДТП на Прикарпатье

26 февраля на Ивано-Франковщине произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Вследствие масштабной аварии погибли два человека, еще один — травмирован.

В результате ДТП погибли 29-летний и 27-летний парни. А также получила легкие телесные повреждения 24-летняя девушка.