В Днепропетровской области авто слетело с дороги и протаранило дом — 5 пострадавших

В Днепропетровской области легковушка слетела с дороги и протаранила дом.
— Водитель транспортного средства не справился с управлением, выехал за пределы дороги и совершил столкновение со зданием, — рассказали в ГСЧС.
В авто находились четыре человека (мужчина, женщина и два ребенка).
— Также, в результате происшествия пострадал владелица домовладения, которая именно в это время находилась внутри летней кухни, — отметили в пресс-службе ГСЧС.
В результате ДТП пострадал водитель 1984 года рождения, женщина 1985 года рождения, двое детей (2012 и 2015 года рождения) и владелица дома 1988 года рождения.
ДТП на Прикарпатье
26 февраля на Ивано-Франковщине произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Вследствие масштабной аварии погибли два человека, еще один — травмирован.
В результате ДТП погибли 29-летний и 27-летний парни. А также получила легкие телесные повреждения 24-летняя девушка.