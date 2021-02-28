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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Авто вылетело на встречную полосу: под Мелитополем ДТП унесло жизни двух людей

В Мелитопольском районе Запорожской области столкнулись два автомобиля, два человека погибли, еще двоих госпитализировали.

ДТП - Запоріжжя

Авария произошла на автодороге Харьков-Симферополь.

Водитель автомобиля Audi А6, двигаясь из Мелитополя в Акимовку, выехал на встречную полосу движения и влетел в Toyota Tundra.

В результате ДТП мужчины 1973 и 1974 годов рождения, которые находились в авто Audi А6, погибли на месте.

Водитель и пассажир Toyota Tundra, жители Мелитополя 1968 и 1966 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести. С места аварии их доставили в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Авария в Днепропетровской области

В конце февраля в Днепропетровской области легковушка слетела с дороги и протаранила дом.

В результате аварии пострадали люди.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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