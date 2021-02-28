В Мелитопольском районе Запорожской области столкнулись два автомобиля, два человека погибли, еще двоих госпитализировали.
Авария произошла на автодороге Харьков-Симферополь.
Водитель автомобиля Audi А6, двигаясь из Мелитополя в Акимовку, выехал на встречную полосу движения и влетел в Toyota Tundra.
В результате ДТП мужчины 1973 и 1974 годов рождения, которые находились в авто Audi А6, погибли на месте.
Водитель и пассажир Toyota Tundra, жители Мелитополя 1968 и 1966 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести. С места аварии их доставили в больницу.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Авария в Днепропетровской области
В конце февраля в Днепропетровской области легковушка слетела с дороги и протаранила дом.
В результате аварии пострадали люди.
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