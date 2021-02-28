Пожар в больнице Черновцов: от ожогов тела скончался второй пострадавший

В Черновцах в ночь с 27 на 28 февраля умер второй пострадавший во время пожара в больнице.

77-летний мужчина получил 75% ожогов тела.

В таком состоянии его госпитализировали.

Однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Пожар в больнице Черновцов

27 февраля в черновицкой больнице произошел пожар. В палате на втором этаже взорвалась кислородная труба.

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В результате чрезвычайного происшествия погиб 76-летний местный житель. Еще одного человека госпитализировали, он находился в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.

Также во время ликвидации пожара эвакуировали 20 человек. Огонь уничтожил мебель и медицинское оборудование на площади 30 кв. м.

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Источник: ГСЧС

Фото: АСС