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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Мариуполе произошло двойное убийство

В одной из квартир в Центральном районе города Мариуполя произошло двойное убийство.

В Мариуполе произошло двойное убийство

Погибших парня и девушку нашел владелец квартиры. На телах умерших нашли признаки насильственной смерти.

По данным Нацполиции, тела погибших принадлежат девушке 2002 года рождения и парню 1998 года рождения.

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Следователи открыли уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины. Убийце грозит заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Убийство в Запорожье

В Запорожье задержали подростка, который застрелил из ружья своего 19-летнего товарища, когда его мать спала в соседней комнате.

Впоследствии подросток признался, что сам позвонил в полицию и сообщил о роковой выстрел, который сделал случайно.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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