В Мариуполе произошло двойное убийство

В одной из квартир в Центральном районе города Мариуполя произошло двойное убийство.

Погибших парня и девушку нашел владелец квартиры. На телах умерших нашли признаки насильственной смерти.

По данным Нацполиции, тела погибших принадлежат девушке 2002 года рождения и парню 1998 года рождения.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины. Убийце грозит заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Убийство в Запорожье

В Запорожье задержали подростка, который застрелил из ружья своего 19-летнего товарища, когда его мать спала в соседней комнате.

Впоследствии подросток признался, что сам позвонил в полицию и сообщил о роковой выстрел, который сделал случайно.