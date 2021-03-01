PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Части нет: в Одессе обрушился жилой дом — памятник архитектуры

Ночью 1 апреля в центре Одессы частично обрушился трехэтажный дом.

Обвал будинку в Одесі

На улице Нежинской, 16 частично обрушился трехэтажный жилой дом — памятник архитектуры.

По данным Департамента городского хозяйства Одесского городского совета, ранее в стене указанного дома образовалась трещина.

Читайте
В Кривом Роге обрушилось здание, есть погибший

— Были установлены специальные маяки. Недавно они порвались, а трещина начала увеличиваться. Поэтому в минувшую субботу 16 жителей экстренно эвакуировали. Часть людей переехала к родственникам, часть расселили в общежитии коммунального предприятия Одесгорэлектротранс, — рассказали в пресс-службе Департамента городского хозяйства.

Кроме того, там отметили, что трещину задули специальной пеной, чтобы внутрь не попадала влага и тому подобное. Однако ночью 1 марта произошло частичное обрушение здания.

Обломки упали на тротуар и на соседний жилой дом, повредив одну из квартир, из которой был отселен один человек.

По предварительным данным, причина обрушения дома пока что устанавливается.

Также в Департаменте сообщили, что сейчас будет провведен демонтаж аварийных элементов здания, затем — консервация. В дальнейшем всеми работами будет заниматься управление охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета.

Жилой дом — памятник архитектуры возведен в 1879 году.

Обвал домов

13 февраля во Львове обвалилась крыша одноэтажной пристройки к двухэтажному частному дому, в результате чего погиб один человек.

Инцидент, который разрушил 12 квадратных метров кровли здания, произошел около 10.36 на улице Садовая, 2А.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка