Ночью 1 апреля в центре Одессы частично обрушился трехэтажный дом.

На улице Нежинской, 16 частично обрушился трехэтажный жилой дом — памятник архитектуры.

По данным Департамента городского хозяйства Одесского городского совета, ранее в стене указанного дома образовалась трещина.

— Были установлены специальные маяки. Недавно они порвались, а трещина начала увеличиваться. Поэтому в минувшую субботу 16 жителей экстренно эвакуировали. Часть людей переехала к родственникам, часть расселили в общежитии коммунального предприятия Одесгорэлектротранс, — рассказали в пресс-службе Департамента городского хозяйства.

Кроме того, там отметили, что трещину задули специальной пеной, чтобы внутрь не попадала влага и тому подобное. Однако ночью 1 марта произошло частичное обрушение здания.

Обломки упали на тротуар и на соседний жилой дом, повредив одну из квартир, из которой был отселен один человек.

По предварительным данным, причина обрушения дома пока что устанавливается.

Также в Департаменте сообщили, что сейчас будет провведен демонтаж аварийных элементов здания, затем — консервация. В дальнейшем всеми работами будет заниматься управление охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета.

Жилой дом — памятник архитектуры возведен в 1879 году.

Обвал домов

13 февраля во Львове обвалилась крыша одноэтажной пристройки к двухэтажному частному дому, в результате чего погиб один человек.

Инцидент, который разрушил 12 квадратных метров кровли здания, произошел около 10.36 на улице Садовая, 2А.