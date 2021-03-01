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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Киеве двух чиновников райадминистрации задержали на $8 тыс. взятки

Двух руководителей отделов Деснянской РГА в Киеве разоблачили в вымогательстве $8 тыс. взятки. Их и посредника задержали сотрудники полиции при получении так называемого второго транша — $4 тыс.

Хабарники

Неправомерную выгоду чиновники требовали и получали именно через посредника.

Через него они наладили коррупционный механизм выдачи разрешений.

За $8 тыс. чиновники обещали киевлянину помочь с оформлением разрешений на пользование последними этажами паркингов и размещения там зарядных станций для электрокаров.

Перед этим полиция уже зафиксировала получение одним из руководителей отдела РГА первой части оговоренной суммы — $2 тыс., еще столько же планировали получить после заключения соответствующих договоров.

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Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Предварительная квалификация — по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Затримання хабарників

Фото: Нацполіція

В январе в Киеве задержали полицейского на взятке. Он требовал у фигуранта дела неправомерную выгоду в размере $10 тыс., взамен обещал закрыть уголовное производство, а также вернуть эвакуированное транспортное средство.

Копа задержали при получении средств, уже объявлено подозрение.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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