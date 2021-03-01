PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Киеве произошел масштабный пожар на рынке

В Оболонском районе Киева произошел пожар на рынке по улице Маршала Малиновского.

В Киеве произошел масштабный пожар на рынке

На месте происшествия работали бойцы ГСЧС.

Огонь занял площадь в полсотни квадратных метров, а дым от пламени поднялся на несколько метров вверх.

В результате пожара пострадавших и жертв нет.

Читайте
В Киеве горела квартира в многоэтажке - погиб мужчина

Пожар сначала локализовали, а через 20 минут ликвидировали.

Пожар в роддоме

Ночью 20 февраля в Одессе произошел пожар в роддоме. Из здания больницы эвакуировали 16 младенцев, в результате инцидента никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания, смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Киев Оперативний

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка