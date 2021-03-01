В Оболонском районе Киева произошел пожар на рынке по улице Маршала Малиновского.
На месте происшествия работали бойцы ГСЧС.
Огонь занял площадь в полсотни квадратных метров, а дым от пламени поднялся на несколько метров вверх.
В результате пожара пострадавших и жертв нет.
Пожар сначала локализовали, а через 20 минут ликвидировали.
Пожар в роддоме
Ночью 20 февраля в Одессе произошел пожар в роддоме. Из здания больницы эвакуировали 16 младенцев, в результате инцидента никто не пострадал.
Что стало причиной возгорания, смотрите в материале Фактов ICTV.