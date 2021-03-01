В Оболонском районе Киева произошел пожар на рынке по улице Маршала Малиновского.

На месте происшествия работали бойцы ГСЧС.

Огонь занял площадь в полсотни квадратных метров, а дым от пламени поднялся на несколько метров вверх.

В результате пожара пострадавших и жертв нет.

Пожар сначала локализовали, а через 20 минут ликвидировали.

Пожар в роддоме

Ночью 20 февраля в Одессе произошел пожар в роддоме. Из здания больницы эвакуировали 16 младенцев, в результате инцидента никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания, смотрите в материале Фактов ICTV.