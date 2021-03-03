ДТП в Киеве: пьяный водитель сбил мать с ребенком

В Днепровском районе Киева произошло пьяное ДТП.

На пересечении бульвара Перова и улицы Петра Запорожца водитель Renault сбил мать с маленьким ребенком в коляске, после чего пытался скрыться.

В 200 метрах от места столкновения пьяного водителя смог остановить водитель-очевидец ДТП.

Мать с маленьким сыном чудом не получили телесных повреждений и отказались от госпитализации.

Патрульные полицейские зафиксировали, что уровень алкоголя в крови водителя превысил норму более чем в 13 раз и составил 2,71 промилле.

На нарушителя были составлены протоколы по ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП).

Также правоохранители оформили постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП.

Смертельное ДТП под Киевом

В конце января в ДТП под Киевом погиб гражданин Турции.

Правоохранители установили, что погибший водитель не нарушал правил дорожного движения.

31-летний водитель Renault Megane, не справился с управлением на автодороге Киев — Обухов, выехал на встречную полосу и на полной скорости протаранил авто 37-летнего гражданина Турции.

От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.