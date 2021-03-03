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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Вспышка кишечной инфекции в школе в Житомире: семь учеников в больнице

В Житомире в школе №20 зарегистрирована острая кишечная инфекция. Заболели девять учеников младших классов. С 3 марта здесь приостановлен учебный процесс.

Школа

Сейчас семь школьников, 2012-2013 годов рождения, находятся в больнице на стационарном лечении, а двое лечатся дома под наблюдением врачей.

Состояние здоровья детей в настоящее время удовлетворительное.

В целом в этой школе учатся 885 учеников. Там проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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Месяц назад в Кропивницком массовое отравление зафиксировано среди ученики младших классов школы №8.

В частности 12 детей обратились за помощью в больницу, двое из них госпитализированы.

Во время проверки в школьной столовой обнаружили нарушения санитарных требований.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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