В селе Даниловка Киевской области 27-летний сын убил мать и спрятал ее тело в канализации.
Об убийстве правоохранителям сообщила родственница погибшей Натальи. Женщина начала бить тревогу, когда та перестала отвечать на ее звонки. Она пришла в дом, но хозяйки дома не нашла, однако увидела следы крови.
Полицейские обнаружили тело Натальи в одном нижнем белье в канализационной яме во дворе.
По словам сотрудницы полиции Киевской области Марии Дидковской-Бидюк, 27-летний Максим забил свою мать до смерти руками, ногами и скалкой, а затем решил спрятать ее тело.
После убийства мужчина намеренно несколько часов бродил по улицам, чтобы иметь алиби. Правоохранители задержали его, когда он распивал водку с товарищами в ближайшей беседке.
Впоследствии Максим признался в преступлении, однако отметил, что ему везде мерещились черти и демоны.
– Он сказал: “Я маму не убивал. Я убивал ведьму”, – говорит соседка погибшей Лидия Ивановна.
На данный момент подозреваемый задержан. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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