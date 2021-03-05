Неподалеку Йемена погибли более 20 мигрантов

В море у побережья Джибути, неподалеку Йемена, были обнаружены тела 20 африканских мигрантов.

Об этом заявили в Международной организации по миграции.

В ведомстве отметили, что по меньшей мере 20 человек утонули после того, как контрабандисты выбросили за борт десятки мигрантов во время путешествия из Джибути в Йемен.

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Это уже третий подобный инцидент в Аденском заливе за последние шесть месяцев.

По информации Международной организации по миграции, более 200 мигрантов, в том числе женщины и дети, находились на борту судна, когда он отчалил. Однако, контрабандисты выбросили в море около 80 человек через 30 минут после начала путешествия.

В большинстве случаев подобные инциденты случаются, когда восточно-африканские мигранты пытаются пересечь опасный маршрут, надеясь достичь Ближнего Востока через территорию Йемена, в котором идет война.

Мигранты

В начале февраля 2021 года береговая охрана Ливии спасла у побережья страны мигрантов. Более 400 человек после проведения спасательной операции доставили в столицу, город Триполи.

По данным Международной организации по миграции, в течение 2020 году более 300 мигрантов погибли на маршруте центрального Средиземноморья, более 400 — пропали без вести, около 12 тыс. — были спасены и возвращены в Ливию.

Источник: Синьхуа