В Кривом Роге ученицы одной из школ избили подругу. Причина драки — подростки якобы не поделили парня.
Школьницу сначала заставили извиняться на коленях, а затем жестоко избили.
Побои сняли на видео, которое затем попало к родителям обиженной.
Они передали его местному блоггеру, который распространил историю. Делом занялась полиция.
Потерпевшая попала в больницу, ее, вероятно, переведут в другую школу.
Обидчиц ждут многочисленные визиты в полицейский участок.
Буллинг в Херсонской области
В Херсонской области перед уроком физкультуры подрались двое 11-летних одноклассников.
Один из них пожаловался матери, женщина обратилась в полицию.
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