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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Извинений на коленях – мало: в Кривом Роге школьницы жестоко избили подругу

В Кривом Роге ученицы одной из школ избили подругу. Причина драки — подростки якобы не поделили парня.

Булінг

Школьницу сначала заставили извиняться на коленях, а затем жестоко избили.

Побои сняли на видео, которое затем попало к родителям обиженной.

Они передали его местному блоггеру, который распространил историю. Делом занялась полиция.

Потерпевшая попала в больницу, ее, вероятно, переведут в другую школу.

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Обидчиц ждут многочисленные визиты в полицейский участок.

Буллинг в Херсонской области

В Херсонской области перед уроком физкультуры подрались двое 11-летних одноклассников.

Один из них пожаловался матери, женщина обратилась в полицию.

Больше новостей о буллинге в школах Украины читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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