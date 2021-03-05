Правоохранители задержали и уволили чиновника Каменского районного управления полиции Днепропетровской области, незаконно вымогавшего деньги у местных предпринимателей.

36-летний заместитель начальника отделения полиции в Днепропетровской области заставлял предпринимателей выполнять его “правила” ведения бизнеса и требовал от них уплату дани.

— Дань, ежемесячная доля, крышевание — это совсем не то, чем должны заниматься полицейские. А за теми, кто пытается заниматься этими вещами, идет Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, — сообщил начальник Нацполиции Игорь Клименко.

Сейчас бывшего полицейского задержали, следствие устанавливает, имел ли он сообщников.

Продавали разрешения на оружие в соцсетях

Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили коррупционную схему в подразделениях контроля, которые занимались выдачей разрешений на оружие.

Иногда разрешение на оружие выдавали даже без участия гражданина, а объявление о продаже документов размещали в популярных мессенджерах.

Сейчас уволено уже девять полицейских, идет следствие.

Источник: Игорь Клименко