14 украинцев, которые сегодня попали в ДТП в Польше, находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницы доставили 41 человека.

Раненых разместили в шести больницах Подкарпатского воеводства:

в Воеводской больнице им. св. отца Пио в Перемышле – 11 человек ,

, в Центре медицинской помощи в Ярославе – 11 человек ,

, в Воеводской клинической больнице №2 св. Ядвиги в Жешове – 11 человек ,

, в Независимом общественном центре в Пшеворске – три человека ,

, в Независимом общественном центре здравоохранения в Лобачеве – четыре человека ,

, в специализированной больнице святой семьи в Рудной Малой – один человек.

Пассажиров, которые не травмировались, доставили в одно из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было.

По сообщениям польской стороны, девятерых пациентов уже выписали из больницы.

На месте трагедии работали более 100 спасателей, Государственная медицинская спасательная служба, 30 полицейских и представители Красного креста. Также к спасению украинцев была привлечена тяжелая техника, вертолет и дроны.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

Работники Генерального консульства Украины в Люблине безотлагательно выехали на место происшествия.







Авария в Польше: 14 пассажиров автобуса Познань-Херсон находятся в тяжелом состоянии / 2 фотографии

Сейчас украинские дипломаты вместе с польскими компетентными органами выясняют все обстоятельства трагедии, координируют процесс оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим и репатриации погибших.

ДТП в Польше

6 марта ночью автобус Познань – Херсон, в котором находилось 57 пассажиров, попал в ДТП в Польше. Авария произошла вблизи города Кашице в Подкарпатском воеводстве.

В результате аварии три человека погибли еще до приезда медиков, двое – во время спасательной операции, еще одна женщина умерла по дороге в больницу.

Источник: МВД

Фото: PAP