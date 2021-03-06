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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

ДТП в Польше: Первая группа пассажиров автобуса Познань-Херсон отправилась в Украину

Первая группа из 24 украинцев, которые сегодня попали в ДТП в Польше, отправились в Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

ДТП у Польщі

В больницах остаются 26 украинських граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульским опекой.

Горячая линия МИД для родственников – 38-044-238-15-88.

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

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