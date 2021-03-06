Первая группа из 24 украинцев, которые сегодня попали в ДТП в Польше, отправились в Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

В больницах остаются 26 украинських граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульским опекой.

Горячая линия МИД для родственников – 38-044-238-15-88.

ДТП в Польщі: за сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою. «Гаряча лінія» МЗС для родичів: +38 044 238 15 88 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu