В ночь на 6 марта в Польше вблизи города Кашице перевернулся автобус с 57 гражданами Украины. В результате ДТП шесть человек погибли, почти 40 госпитализированы в больницы.

Польские правоохранители называют предварительной причиной то, что водитель не справился с управлением. В результате этого автобус слетел в кювет и перевернулся.

Авария в Польше — подробности

ДТП в Польше с участием украинцев произошло вблизи города Кашице (Подкарпатское воеводство). Автобус с 57 пассажирами курсировал рейсом Познань — Херсон. В салоне находились два водителя.

В результате аварии три человека погибли еще до приезда медиков, двое во время спасательной операции, еще одна женщина умерла по дороге в больницу.

35 граждан находятся в больницах. 16 человек, которые не пострадали в результате ДТП, поселили в гостиницу. Сейчас консулы работают над тем, чтобы вернуть их домой.

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu