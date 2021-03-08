PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

ДТП с украинцами в ​​Польше: водителю предъявили обвинение

Украинскому водителю автобуса, который попал в смертельное ДТП в Польше, 7 марта местная прокуратура предъявила обвинения в непреднамеренной аварии, в результате которой погибли пять человек.

ДТП у Польщі

Речь идет о 48-летнем водителе Владимире К. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, рассказала представительница окружной прокуратуры Перемышля Беата Стажецкая.

Сейчас мужчина находится в больнице. Его уже допросили, однако он не помнит, что произошло. Водителю запрещено покидать территорию Польши.

Предварительная причина аварии — неудачный маневр водителя, который решил повернуть к месту стоянки и отдыха. В то же время он ехал с разрешенной скоростью.

Читайте
Узнали по волосам: пострадавшая в ДТП в Польше девушка находится в реанимации

ДТП в Польше с украинцами произошло ночью 6 марта. В автобусе Познань-Херсон находилось 57 человек, в том числе двое водителей. Все – граждане Украины.

В результате аварии погибли пять пассажиров, в больницах находятся 28 человек, из которых девять — в критическом состоянии.

Автобус попал в ДТП вблизи пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Источник: PAP

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка