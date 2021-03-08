В департаменте Кальвадос (Франция) в воскресенье, 7 марта, упал частный вертолет. В результате катастрофы погиб 69-летний миллиардер и депутат парламента Оливье Дассо.

Погиб также пилот. О причинах авиакатастрофы пока ничего не сообщается.

Политик поехал на выходные в Довиль (Кальвадос), где у него есть дом, и должен был вернуться в воскресенье вечером на вертолете.

Местная прокуратура возбудила уголовное дело по факту непреднамеренного убийства.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью Дассо.

– Он был промышленником, депутатом, офицером запаса ВВС. Его смерть — большая утрата, — написал он в Twitter.

Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l’armée de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021

Оливье Дассо — старший сын основателя французской аэрокосмической компании Dassault Aviation Сержа Дассо.

Его состояние оценивается в миллиард евро.

Фото: Olivier Dassault

Источник: Le Parisien