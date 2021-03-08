PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Французский миллиардер Дассо погиб в результате катастрофы вертолета

В департаменте Кальвадос (Франция) в воскресенье, 7 марта, упал частный вертолет. В результате катастрофы погиб 69-летний миллиардер и депутат парламента Оливье Дассо.

Олів'є Дассо

Погиб также пилот. О причинах авиакатастрофы пока ничего не сообщается.

Политик поехал на выходные в Довиль (Кальвадос), где у него есть дом, и должен был вернуться в воскресенье вечером на вертолете.

Местная прокуратура возбудила уголовное дело по факту непреднамеренного убийства.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью Дассо.

– Он был промышленником, депутатом, офицером запаса ВВС. Его смерть — большая утрата, — написал он в Twitter.

 

Читайте
Обломки в каньоне: в Австралии разбился самолет, пилоты погибли

Оливье Дассо — старший сын основателя французской аэрокосмической компании Dassault Aviation Сержа Дассо.

Его состояние оценивается в миллиард евро.

Фото: Olivier Dassault

Источник: Le Parisien

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка