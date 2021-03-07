Предварительной причиной убийства полицейской в Киеве мог быть конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, отметив, что сейчас устанавливают все обстоятельства преступления. Также назначен ряд экспертиз.

Известно, что на теле погибшей были многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы. Подозреваемую в убийстве уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В случае доказательства вины подозреваемой грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

7 марта около 03.00 в полицию Киева поступило сообщение о том, что возле дома по проспекту Бажана в Киеве нашли тело молодой женщины с признаками насильственной смерти.

Погибшей оказалась 37-летняя старший инспектор одного из департаментов Нацполиции Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура