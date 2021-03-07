В Хмельницкой области на автодороге Стрый — Кропивницкий — Знаменка вблизи поворота на село Чабаны произошла смертельная авария.

В результате столкновения легкового автомобиля Renault Megane и грузовика Volvo погибли два человека. Ими оказались 32-летний водитель легковушки и его пассажир. По предварительной информации, 34-летний водитель фуры не пострадал.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст.286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Сейчас устанавливают причины аварии.

На днях ДТП произошло на трассе Киев-Чоп. В Ровенском районе столкнулись автомобили Hyundai Elantra и Peugeot Partner.

В результате ДТП один человек погиб, еще трое — в тяжелом состоянии в реанимации. Пострадавшими были дальнобойщики из города Сумы, которые ехали на заработки.