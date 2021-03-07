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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

В Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковушка — есть погибшие

В Хмельницкой области на автодороге Стрый — Кропивницкий — Знаменка вблизи поворота на село Чабаны произошла смертельная авария.

дтп хмельницька область

В результате столкновения легкового автомобиля Renault Megane и грузовика Volvo погибли два человека. Ими оказались 32-летний водитель легковушки и его пассажир. По предварительной информации, 34-летний водитель фуры не пострадал.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст.286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Сейчас устанавливают причины аварии.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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