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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

ДТП с украинцами в Польше: в больнице находится 24 человека

По состоянию на утро 8 марта 2021 года в больнице остаются 24 гражданина Украины, которые травмировались в результате ДТП в Польше.

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Девять из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Информация о состоянии других пострадавших не уточняется.

Ситуация находится на контроле Министерства иностранных дел Украины.

ДТП в Польше

6 марта 2021 года возле пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец автобус, который следовал по маршруту Познань — Херсон, попал в аварию.

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В нем находились 57 граждан Украины. В результате аварии погибли пять человек. Еще 35 людей отправили в больницы, где им оказали медицинскую помощь.

При содействии консулов 24 человека отправлены в Украину.

Подробнее о ДТП в Польше читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay

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