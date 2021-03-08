ДТП с украинцами в Польше: в больнице находится 24 человека

По состоянию на утро 8 марта 2021 года в больнице остаются 24 гражданина Украины, которые травмировались в результате ДТП в Польше.

Девять из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Информация о состоянии других пострадавших не уточняется.

Ситуация находится на контроле Министерства иностранных дел Украины.

ДТП в Польше

6 марта 2021 года возле пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец автобус, который следовал по маршруту Познань — Херсон, попал в аварию.

В нем находились 57 граждан Украины. В результате аварии погибли пять человек. Еще 35 людей отправили в больницы, где им оказали медицинскую помощь.

При содействии консулов 24 человека отправлены в Украину.

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