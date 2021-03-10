PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Прятала от него еду: на Одесщине мужчина жестоко расправился с женой

В городе Черноморск Одесской области произошло убийство. На третьем этаже местного общежития мужчина до смерти забил женщину.

смерть, вбивство

Житель города избил возлюбленную и уложил спать, на следующее утро она не проснулась. В соцсетях пишут, что причиной расправы стало то, что жертва прятала от сожителя еду. Однако адвокат подозреваемого отвергает такую ​​версию, а взамен обвиняет в трагедии полицию.

47-летний мужчина не впервые бил жену, об этом знали все соседи. Даже в трагическую ночь они слышали крики женщины, и даже видели окровавленного Павла. В полицию об этом, однако, никто не сообщил. О преступлении утром признался сам убийца.

Читайте
Тело спрятал в канализацию: на Киевщине сын убил мать скалкой

На Киевщине дочь убила собственную мать

В Киевской области произошло убийство — 29-летняя дочь задушила мать. Перед этим сожительницы вместе распивали алкогольные напитки, между ними возник конфликт.

Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка