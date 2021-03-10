В городе Черноморск Одесской области произошло убийство. На третьем этаже местного общежития мужчина до смерти забил женщину.

Житель города избил возлюбленную и уложил спать, на следующее утро она не проснулась. В соцсетях пишут, что причиной расправы стало то, что жертва прятала от сожителя еду. Однако адвокат подозреваемого отвергает такую ​​версию, а взамен обвиняет в трагедии полицию.

47-летний мужчина не впервые бил жену, об этом знали все соседи. Даже в трагическую ночь они слышали крики женщины, и даже видели окровавленного Павла. В полицию об этом, однако, никто не сообщил. О преступлении утром признался сам убийца.

На Киевщине дочь убила собственную мать

В Киевской области произошло убийство — 29-летняя дочь задушила мать. Перед этим сожительницы вместе распивали алкогольные напитки, между ними возник конфликт.

Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.