Смертельное ДТП в Харьковской области с автобусом (ФОТО)

Утром 9 марта в Изюмском районе Харьковской области произошло смертельное ДТП.

Микроавтобус Renault на скорости слетел с трассы и перевернулся в кювет. Авария произошла недалеко от села Каменка.

В результате ДТП в Харьковской области погиб один пассажир, его возраст и пол не разглашают.

Восемь человек, среди которых — водитель с различными степенями тяжести госпитализированы в ближайшую больницу.

На месте аварии работают спасатели. Что стало причиной аварии и виновен водитель, устанавливать правоохранители.











Пассажиров доставали через окна: на Харьковщине перевернулся микроавтобус, есть погибший / 3 фотографии

ДТП в Польше с украинцами

Ночью 6 марта украинский автобус попал в ДТП в Польше. В автобусе Познань-Херсон находилось 57 человек, в том числе двое водителей.

В результате трагедии погибли пять пассажиров, еще одного человека удалось реанимировать, сейчас он находится в коме.

Госпитализация понадобилась 29 пострадавшим. По состоянию на утро 9 марта девять из них находятся в тяжелом состоянии.

С семьями пострадавших пассажиров работают представители консульства.