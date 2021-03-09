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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Температура и слабость: в яслях-саду в Харьковской области – вспышка кишечной инфекции

Шестеро воспитанников Слобожанского дошкольного учебного заведения №3, что в Харьковской области, заболели острой кишечной инфекцией.

отруєння, дитина, лікарня

Жалобы на повышенную температуру тела, жидкий стул, рвоту и слабость начали поступать с 5 по 9 марта.

Пятеро заболевших учатся в первой младшей группе, еще один мальчик – в средней (старший брат воспитанника первой группы).

У одного ребенка предварительный диагноз – ОРВИ, пищевая токсикоинфекция, у трех – острый гастроэнтероколит, еще у двух – пищевая токсикоинфекция, ротавирусная инфекция.

Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

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Сейчас четверо детей находятся на амбулаторном лечении, еще двое госпитализированы в учреждения здравоохранения.

Специалисты уже опросили родителей заболевших детей и медицинских работников. Во всех помещениях детсада провели дезинфекцию, отобрали пробы воды и смывы с поверхностей.

Персонал и другие воспитанники, которые контактировали с больными, прошли бактеориологическое обследования. За состоянием их здоровья следят медики.

Вспышка кишечной инфекции в школе Житомира

3 марта зафиксировали вспышку кишечной инфекции в школе Житомира.

Заболело девять учеников младших классов школы №20. В тот же день там приостановлен учебный процесс.

Сейчас семь школьников, 2012-2013 годов рождения, находятся в больнице на стационарном лечении, а двое лечатся дома под наблюдением врачей.

Источник: Харьковский лабораторный центр

Фото: Depositphotos

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