В Йемене в результате пожара в центре для мигрантов погибли 60 человек

В столице Йемена Сане произошел пожар в центре содержания мигрантов.

В результате пожара погибли 60 человек и более сотни пострадали.

По словам представителя хуситов, которые контролируют город, в центре находилось более 600 нелегальных мигрантов из Сомали и Эфиопии.

Пожар вызвал панику и давку, что привело к большому количеству жертв и пострадавших. Среди погибших в пожаре есть и сотрудники учреждения.

Сначала Международная организация по миграции (МОМ) сообщала о восьми погибших и более 170 пострадавших.

В МОМ призвали хуситов проинспектировать все центры содержания мигрантов в районах, находящихся под их контролем, чтобы обеспечить безопасность жизни беженцев.

Пожар в Харькове

21 января пожар в Харькове произошел в пансионате для пожилых людей. Огонь в двухэтажном здании разгорелся в считанные минуты.

На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще 9 удалось спасти.