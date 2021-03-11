В Киевской области в селе Белогородка двое псевдо-таксистов изнасиловали 19-летнюю девушку, которая перепутала их машину с такси. Факты ICTV рассказывают детали происшествия и на каком этапе находится следствие.

Никаких шашек и опознавательных знаков. Так теперь может выглядеть такси. 19-летняя киевлянка после вечеринки в караоке-баре тоже, видимо, не разобралась. Поздно вечером она вызвала машину и вышла на улицу. И когда подъехал похожий по описанию автомобиль, девушка без колебаний запрыгнула на пассажирское сиденье.

Только когда тронулись, девушка увидела, что в машине — аж двое мужчин. И они везут ее не домой, а совсем в другую сторону. Прыгать на дорогу, когда машина мчится на всех парах, пассажирка не решилась.

Девушку привезли на окраину села Белогородка под Киевом в новый жилой комплекс. Негодяи затолкали жертву к подъезду, поднялись в квартиру на пятом этаже и изнасиловали несчастную.

Дом еще малозаселенный, поэтому никто не слышал криков о помощи. Когда несчастная выбралась из ловушки, то сразу вызвала правоохранителей. Одного из обидчиков успели схватить на месте. В квартире правоохранители нашли сережку жертвы. Припертый к стенке, 42-летний гражданин Азербайджана, признался в гнусном преступлении.

— Детали он не рассказывал, но он признался в том, что он это сделал вместе с товарищем, — отмечает сотрудница полиции Киевской области Мария Дидковская-Бидюк.

Жители дома, где издевались над девушкой, вспоминают, что на днях видели незнакомку, которая бродила по улице. Говорят, что она была очень растеряна и в неадекватном состоянии.

Когда ночью приходится пользоваться такси — эксперты советуют быть очень осторожными. Стоит вызывать лишь легальные службы с брендированными машинами и сообщать своим родственникам о том, с кем вы едете и куда.

Подозреваемого в изнасиловании 19-летней пассажирки суд уже арестовал. А вот его предполагаемого сообщника правоохранители объявили в розыск. Мужчину зовут Ильгар, он засветился на одной из столичных станций метрополитена, а потом растворился в толпе. Однако правоохранителям уже удалось выследить и задержать беглеца.

Двое “таксистов” изнасиловали девушку

В Киевской области двое мужчин изнасиловали 19-летнюю девушку. Девушка вызвала такси, перепутала автомобили и села в авто. Незнакомцы отвезли незнакомку в село на Киевщине и изнасиловали.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников. Ими оказались граждане Азербайджана. Мужчин задержали, им грозит от до 12 лет лишения свободы.