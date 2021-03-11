В лечебных учреждениях Польши по состоянию на утро 11 марта находится 22 пассажира автобуса Познань – Херсон, который 6 марта попал в ДТП вблизи пограничного пункта пропуска Корчевая – Краковец.

Два человека – в тяжелом состоянии.

Чрезвычайное происшествие находится на контроле МИД Украины.

ДТП с украинцами в ​​Польше

6 марта произошло ДТП с украинцами в ​​Польше. Автобус Познань – Херсон, где находилось 57 человек, врезался в ограждение, перевернулся и упал в кювет.

В результате пятеро граждан умерли, еще 35 получили травмы различной степени. При содействии консулов ​​24 человека отправлены в Украину.

Одному из водителей автобуса предъявлены обвинения.

Источник: ДСНС

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu