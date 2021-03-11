На Полтавщине ребенок застрял ногой в батарее

В Полтавской области в городе Гадяч маленький мальчик засунул ногу в батарею отопления и застрял. Родителям не удавалось самостоятельно достать ногу из радиатора, поэтому пришлось вызывать спасателей.
По данным ГСЧС, сотрудники дежурного отделения 6 ДПРЧ с помощью гидравлического инструмента извлекли ногу ребенку 2017 года рождения.
Инцидент произошел вечером 10 марта. К счастью, помощь медиков ребенку не понадобилась.
Происшествия на Полтавщине
На Полтавщине в Кременчуге трое несовершеннолетних отравились алкоголем. Школьников сразу доставили в медицинское учреждение.
По словам представителя полиции в Полтавской области Юрия Сулаева, среди пострадавших дети в возрасте 14-16 лет. Дети приобрели алкоголь в местном магазине.