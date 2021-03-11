В Запорожской области в доме без отопления и электроснабжения умер пятимесячный малыш.

По данным Нацполиции, 10 марта около 05.00 поступило сообщение в Васильевское районное управление относительно смерти маленького мальчика, которого доставили из одного из частных домов города Каменка-Днепровская.

— Во время проведения осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что погибший мальчик жил с матерью и двухлетней сестрой в хозяйственной постройке, которую недавно сняла 28-летняя женщина, переехав из города Энергодар, — отметила руководитель ювенальной превенции ГУНП в Запорожской области Ольга Зинченко.

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По ее словам, горе-мать нигде не работала, на учете службы по делам детей Каменка-Днепровской территориальной общины не находилась. Проживала семья при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии.

По словам 28-летней женщины, дети на протяжении двух часов сами находились дома, а она была у соседки и пила пиво. Далее она накормила младенца, потом уснула, а когда проснулась, обнаружила ребенка мертвым.

Сейчас причину смерти мальчика устанавливает судебно-медицинская экспертиза.















В Запорожской области в доме без света и отопления умер 5-месячный ребенок / 4 фотографии

Дальнейшую судьбу двухлетней девочки решит служба по делам детей Каменко-Днепровской территориальной общины. Сейчас ребенок находится в местной больнице для проведения полного медицинского обследования.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы будет предоставлена ​​окончательная правовая квалификация события.

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